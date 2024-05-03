Директор от РФ в МВФ заявил, что БРИКС может предложить альтернативу доллару

В случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативную валюту. Об этом заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости.

По его словам, про недостатки нынешней системы пишут очень много в настоящее время. БРИКС во многих публикациях упоминается в контексте того, что эта организация может предложить альтернативу.

Страны-участницы БРИКС, отметил Можин, могут создать учетную единицу, которая будет построена на корзине из валют пяти стран-членов, среди которых китайский юань, индийская рупия, российский рубль, бразильский реал, и южноафриканский ранд. Такое предложение обсуждается, подчеркнул он.

«В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами», — исполнительный директор от РФ в МВФ.

В апреле в МИД РФ заявили, что БРИКС изучает возможность создания платформы для цифровых валют.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.