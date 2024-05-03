Легенда «Спартака» назвал текущий сезон РПЛ лучшим

Бывший полузащитник московского «Спартака» и экс-тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев в интервью Legalbet заявил, что нынешний розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) является одним из сильнейших за последнее время.

По его словам, интрига в борьбе за золотые медали будет сохраняться до последнего тура.

«Не припомню такой концовки, «Зенит» и «Краснодар» будут до последнего бороться за первое место, а на третье претендуют сразу пять команд. Интересно будет понаблюдать, потому что и «Динамо» спотыкается, и ЦСКА дома «Ахмату» проиграл», — заявил Бояринцев.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Замыкает тройку лучших «Динамо», набравшее 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда не заслуживала поражения в игре с ЦСКА.