Авдеевку наполовину освободили от мин

Примерно половина Авдеевки освобождена от мин, установленных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на командира группы разминирования.

«Мы сначала входим с мирными во взаимодействие, спрашиваем, есть ли что-то неразорвавшееся: они местные и знают больше. Они уже показывают нам места, где что-то обнаружили, и мы принимаем меры», — рассказал офицер с позывным «Панда».

Командир группы разминирования уточнил, что в данный момент и в первую очередь идет работа в жилых районах — это необходимо сделать для того, чтобы население освобожденного города смогло перестать жить в страхе подорваться на каждом шагу.

Офицер отметил, что ВСУ оставили после себя очень много мин.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Донецкой народной республики в ближайшие дни собираются запустить транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой.

Ранее Пушилин оценил количество домов, подлежащих восстановлению в Авдеевке.