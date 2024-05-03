Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о непоследовательности Макрона

«Страна.ua»: Макрон не направляет войска на Украину после прорывов ВС России

close
100%
Petr David Josek/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон не спешит в Киев и не выполняет заявленные им же условия для ввода войск на Украину. Об этом написало украинское издании «Страна.ua».

«Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой», — уточнили в статье.

Политобозреватели издания напомнили, что с начала года их уже было два прорыва России: в Авдеевке и Очеретино. Но Франция не торопится войска. В публикации отметили, что ведущие страны НАТО до этого не поддерживали заявления Макрона о возможной отправке контингента. В материале назвали новое заявление французского президента очередным «зондажом» реакции Запада и России.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами