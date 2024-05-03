Президент Франции Эммануэль Макрон не спешит в Киев и не выполняет заявленные им же условия для ввода войск на Украину. Об этом написало украинское издании «Страна.ua».

«Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой», — уточнили в статье.

Политобозреватели издания напомнили, что с начала года их уже было два прорыва России: в Авдеевке и Очеретино. Но Франция не торопится войска. В публикации отметили, что ведущие страны НАТО до этого не поддерживали заявления Макрона о возможной отправке контингента. В материале назвали новое заявление французского президента очередным «зондажом» реакции Запада и России.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.