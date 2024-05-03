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В России нашли самую дорогую квартиру на вторичном рынке

«Авито»: самая дорогая квартира-вторичка в России стоит 1,84 млрд рублей

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Depositphotos

Самая дорогая квартира на вторичном рынке в России стоит почти 2 млрд рублей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на «Авито. Недвижимость»

Трехуровневая резиденция площадью 724 квадратных метра находится в премиальном ЖК «Баркли Плаза» на Пречистенской набережной с видом на знаменитую работу Зураба Церетели — памятник Петру I. Владелец оценил ее в 1,84 млрд рублей.

В квартире есть спальни с собственными ванными комнатами, гостиная с видом на террасу и кабинет. Также здесь предусмотрены спортивный зал и собственный лифт, который спускается в подземный паркинг жилого комплекса.

В апреле 2024 года на платформе выставили на продажу в среднем 1,74 млн первичных и вторичных квартир по России.

До этого стало известно, что россияне стали чаще арендовать кладовки для хранения вещей на фоне уменьшения площади квартир в новостройках. Как показало совместное исследование сервисов СДЭК Кладовка, Домклик и ГК «Инград», за последние три года медианные метражи снизились во всех сегментах жилья.

Ранее в России упала стоимость аренды одного типа жилья.

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