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Переменная облачность ожидается в Москве

В Москве ожидаются переменная облачность и температура до +10℃

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Алексей Майшев/РИА Новости

Переменная облачность и температура +8..10℃ тепла прогнозируются в Москве в пятницу, 3 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем осадков не ожидается. В ночь на 4 мая температура в столице может опуститься до -2℃.

Ветер северный, 5-10 м/c. Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.

В Московской области температура будет находиться в пределах от +6℃ до +11℃. В ночь на субботу может похолодать до -5℃.

Ночью в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики сообщали, что вспышки на Солнце высокого значительно усилили магнитную бурю. В данный момент на Земле бушует магнитная буря уровня G3, «сильная» по шкале мониторинга.

2 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что резкие колебания погоды ожидаются в России в мае.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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