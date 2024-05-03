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Экс-помощник генсека ООН назвал мирные переговоры спасением для Украины

Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: только переговоры спасут Украину

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Reuters

Бывший помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург заявил, что настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Российской Федерацией. Об этом сообщает Weltwoche.

Он подчеркнул, что подобная возможность является единственной существующей на сегодняшний день.

Шуленбург добавил, что без мирного соглашения Украина сократится в размерах как из-за военных действий, так и из-за внутренней политической турбулентности.

До этого руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит назвал наилучшим для Киева исходом украинского конфликта сохранение «того, что у них есть».

По его словам, США необходимо более «агрессивно» пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине.

Он отметил, что для выживания Украины критически важно сохранить имеющееся, а также не потерять доступ к Черному морю и не поставить Киев под угрозу.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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