Бывший помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург заявил, что настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Российской Федерацией. Об этом сообщает Weltwoche.

Он подчеркнул, что подобная возможность является единственной существующей на сегодняшний день.

Шуленбург добавил, что без мирного соглашения Украина сократится в размерах как из-за военных действий, так и из-за внутренней политической турбулентности.

До этого руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит назвал наилучшим для Киева исходом украинского конфликта сохранение «того, что у них есть».

По его словам, США необходимо более «агрессивно» пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине.

Он отметил, что для выживания Украины критически важно сохранить имеющееся, а также не потерять доступ к Черному морю и не поставить Киев под угрозу.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.