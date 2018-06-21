Стало известно, зачем советник Трампа по нацбезопасности прилетит в Москву

Представитель совета по национальной безопасности (СНБ) США Гарретт Маркуис в твиттере заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Россию для обсуждения встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

По его словам, Болтон планирует посетить Москву в конце июня.

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Как отмечается, в ходе визита советник президента США намерен обсудить потенциальную встречу между Трампом и Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон посетит Россию.