Глава РСПП прогнозирует нулевой рост российской экономики

Нина Зотина/РИА «Новости»

Российская экономика при сохранении сложившейся тенденции замедлится до нуля. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин журналистам, передает ТАСС.

«Я думаю, во-первых, если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту», — сказал он.

Шохин также ожидает падения инвестиций в основной капитал быстрее прогнозируемых -0,5%, до -1,5%.

При этом глава РСПП считает, что правительство и Банк России видят эти угрозы и не допустят этого.

Он также добавил, что темп инвестиций в основной капитал «уходит в минус», а многие чувствительные отрасли, включая цифровые решения и роботизацию, «ставятся не только на паузу, но замораживаются методом глубокой, шоковой заморозки».

В марте предприниматель, экономист Павел Самиев сообщал, что повышение НДС с 20 до 22% с 2026 года стало серьезным испытанием для малого и среднего бизнеса, но попытки наполнить бюджет при помощи этой реформы выглядят малоэффективными.

Ранее Дмитриев предупредил о новом серьезном кризисе.

 
