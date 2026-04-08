Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно, сколько российских пар подпишут брачный договор в 2026 году

Финансист Родин: 15% пар в России подпишут брачный договор по итогам года
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

По итогам 2026 года 15% российских пар будут подписывать брачный договор. Такой прогноз «Газете.Ru» дал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

«На сегодня 11% пар, кто законно оформляет отношения, заключают брачный договор. В среднем в год количество таких пар, достигает около 120–140 тыс. 
Интересно отметить, что данная доля поступательно растет. Если в начале 2020 года не более 5% подписывали соответствующий договор, то в 2025 года она достигала отметки в 10%, а по итогам первого квартала приросла еще на 1 п.п. Есть все основания полагать, что по итогам текущего года 15% пар будут подписывать соглашение при заключении брака», — отметил Родин.

По его словам, если ранее брачный договор был чаще всего свидетельством недоверия одного из супругов к другому, то сейчас наоборот — это инструмент защиты своего имущества и накоплений. 

При этом инициатором заключения брачного договора чаще становятся женщины вне зависимости от возраста — 61%, подчеркнул Родин. И чаще заключают брачный договор пары, уже ранее имеющие опыт законных отношений, добавил финансист. По его словам, во-первых, это связано с опытом и предыдущими ошибками. Во-вторых, средний возраст повторных браков варьируется в пределах 35–42 лет и, как правило, к этому возрасту люди располагают бизнесом, недвижимостью, накоплениями, которые стараются максимально обезопасить от внешних рисков, добавил эксперт.

Он сказал, что 43% россиян заключают брачные договоры с целью построить цивилизованные отношения. 20% считают, что в заключение соглашения — это доказательство неуверенности и недоверия к партнеру, уточнил финансист. 15% считают, что брачный договор имеет место быть, когда отношения строятся на выгоде, а 7% полагают, что это — западная мода, констатировал Родин.

По его словам, чаще заключают брачные договоры в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, а реже всего — в республиках Северного Кавказа (Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Дагестане). К примеру, в Ингушетии на 20 тыс. местных жителей приходится только один контракт, подытожил Родин.

Ранее юрист объяснил, почему россияне все реже хотят узаконивать отношения.

 
Теперь вы знаете
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!