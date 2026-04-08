Стало известно, сколько российских пар подпишут брачный договор в 2026 году

По итогам 2026 года 15% российских пар будут подписывать брачный договор. Такой прогноз «Газете.Ru» дал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

«На сегодня 11% пар, кто законно оформляет отношения, заключают брачный договор. В среднем в год количество таких пар, достигает около 120–140 тыс.

Интересно отметить, что данная доля поступательно растет. Если в начале 2020 года не более 5% подписывали соответствующий договор, то в 2025 года она достигала отметки в 10%, а по итогам первого квартала приросла еще на 1 п.п. Есть все основания полагать, что по итогам текущего года 15% пар будут подписывать соглашение при заключении брака», — отметил Родин.

По его словам, если ранее брачный договор был чаще всего свидетельством недоверия одного из супругов к другому, то сейчас наоборот — это инструмент защиты своего имущества и накоплений.

При этом инициатором заключения брачного договора чаще становятся женщины вне зависимости от возраста — 61%, подчеркнул Родин. И чаще заключают брачный договор пары, уже ранее имеющие опыт законных отношений, добавил финансист. По его словам, во-первых, это связано с опытом и предыдущими ошибками. Во-вторых, средний возраст повторных браков варьируется в пределах 35–42 лет и, как правило, к этому возрасту люди располагают бизнесом, недвижимостью, накоплениями, которые стараются максимально обезопасить от внешних рисков, добавил эксперт.

Он сказал, что 43% россиян заключают брачные договоры с целью построить цивилизованные отношения. 20% считают, что в заключение соглашения — это доказательство неуверенности и недоверия к партнеру, уточнил финансист. 15% считают, что брачный договор имеет место быть, когда отношения строятся на выгоде, а 7% полагают, что это — западная мода, констатировал Родин.

По его словам, чаще заключают брачные договоры в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, а реже всего — в республиках Северного Кавказа (Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Дагестане). К примеру, в Ингушетии на 20 тыс. местных жителей приходится только один контракт, подытожил Родин.

