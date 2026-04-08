СМИ раскрыли, куда бегут из Дубая богатые британцы

Guardian: британские миллионеры уезжают из Дубая в Милан из-за войны с Ираном

Богатые граждане Великобритании, ранее переехавшие в Дубай, начали менять место жительства на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, новой точкой притяжения для британских миллионеров стал Милан. Состоятельные граждане Туманного Альбиона начали активно покидать Дубай после 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана.

Дополнительным фактором стало ужесточение налоговой политики в самой Великобритании, где отменили льготы для иностранцев, позволявшие не платить налоги с зарубежных доходов.

Как отмечают эксперты, Италия предлагает более выгодные условия — в частности, фиксированный налог для новых резидентов, а также высокий уровень жизни.

2 марта основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил на фоне ударов США и Израиля по Ирану, что покинул Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) еще неделю назад. Предприниматель уточнил, что ему пришлось уехать в Европу. По его словам, в Евросоюзе он подвергает себя большему риску, чем в ОАЭ.

Также он подчеркнул, что Дубай статистически безопаснее, учитывая уровень преступности в Европе. И это так, несмотря на то, что по этому городу ОАЭ наносятся ракетные удары, отметил основатель Telegram. Он добавил, что с нетерпением ждет возвращения в этот город ОАЭ.

