Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Над территорией РФ ночью сбили более 70 украинских дронов

Минобороны РФ: силы ПВО за ночь перехватили 73 украинских беспилотника
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 73 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Как рассказали в ведомстве, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в период с 20:00 мск 7 апреля до 7:00 мск 8 апреля. Атаки отразили в Ростовской и Орловской областях, Крыму и Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей.

В заявлении уточняется, что ВСУ пытались нанести удары по российской территории с помощью дронов самолетного типа.

7 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что украинский БПЛА попал в двухквартирный жилой дом в Александровском районе региона. В результате три человека — родители и их семилетний сын — получили несовместимые с жизнью травмы. В семье выжила только пятилетняя девочка, ее доставили в больницу с ожогами. Глава российского субъекта подчеркнул, что жизнь пострадавшей находится вне опасности.

Ранее в Воронежской области мужчина пострадал при атаке беспилотников ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!