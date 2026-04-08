Над территорией РФ ночью сбили более 70 украинских дронов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 73 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Как рассказали в ведомстве, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в период с 20:00 мск 7 апреля до 7:00 мск 8 апреля. Атаки отразили в Ростовской и Орловской областях, Крыму и Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей.

В заявлении уточняется, что ВСУ пытались нанести удары по российской территории с помощью дронов самолетного типа.

7 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что украинский БПЛА попал в двухквартирный жилой дом в Александровском районе региона. В результате три человека — родители и их семилетний сын — получили несовместимые с жизнью травмы. В семье выжила только пятилетняя девочка, ее доставили в больницу с ожогами. Глава российского субъекта подчеркнул, что жизнь пострадавшей находится вне опасности.

Ранее в Воронежской области мужчина пострадал при атаке беспилотников ВСУ.