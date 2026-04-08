Названы сотрудники, которых будут увольнять в первую очередь в 2026 году

2026-й резко остудил разговоры о «рынке соискателя». Безработица формально низкая, людей не хватает, а компании все равно начинают сокращать. Да, не массово, но жестко и точно, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Неверова, эксперт-методолог компании HR 3.0, профайлер, полиграфолог, клинический психолог.

«Я все чаще вижу одну и ту же управленческую картину: бизнес больше не готов платить просто за присутствие. За участие в процессе. За роль, которая когда-то была нужна, а теперь просто осталась в штатном расписании», — объяснила она.

По словам эксперта, на интервью с руководителями это видно особенно ясно.

«Человек говорит о двадцатилетнем опыте, связях, понимании отрасли — и это звучит вполне убедительно. Но стоит разложить его реальную работу по шагам, как оказывается, что половину функций уже выполняют аналитические системы, а остальное сводится к пересылке информации между людьми и отделами. И вот здесь появляется главный вопрос бизнеса: если убрать эту позицию, что реально сломается? Ответ часто обезоруживающий — ничего. Под удар попадает не слабый сотрудник, а заменяемый», — предупредила специалист.

Быстрее всего это проявляется в ретейле, e-commerce, банках, логистике, а также в части HR и консалтинга. Но дело не в линейных ролях. Курьеры, склад, производство — там людей по-прежнему не хватает. Эти позиции держатся крепко.

«Режут другое — управленческую надстройку. Все эти бесконечные координаторы, контролеры, промежуточные менеджеры и прочие люди, которые «держат процесс», — заявила она.

Эксперт вспомнила о случае из практики.

«Недавно на управленческом интервью кандидат вдохновенно рассказывал о «глубоком мониторинге качества». А на деле выяснилось, что он просто ставил свою фамилию в копию писем, которые система и так отправляла заказчику. Весь его «контроль» был психологическим барьером, а не реальной пользой. Когда экономика спокойная, компании могут годами обрастать подобными ролями — их никто не замечает. Но стоит бизнесу начать считать деньги, как оказывается, что вокруг основного процесса образовался толстый слой управленческого воздуха, который в 2026 году будут выкачивать без жалости», — поделилась Неверова.

В ретейле это особенно заметно на среднем уровне. Раньше менеджер «чувствовал рынок», теперь алгоритм делает это быстрее, и, что особенно неприятно для людей, точнее. Если человек не добавляет ничего поверх системы, он начинает мешать.

«Банковский сектор давно живет в этой логике: бэк-офис постепенно сжимается, документы, отчеты, стандартные проверки — все это давно ушло в цифру. Остаются либо архитекторы систем, либо люди, которые разбирают редкие сложные случаи», — сказала она.

Логистам в этом плане везет меньше всего — их просто вымывает с рынка. Особенно тех, кто годами занимался пересылкой данных между складом, бухгалтерией и поставщиками. Когда системы соединяются напрямую, такие роли исчезают тихо и быстро.

«HR переживает похожую историю. Рекрутеры-аналитики и сильные HR-партнеры пока еще востребованы. А вот огромные команды рекрутинга, которые занимаются типовым сорсингом и скринингом, начинают сокращаться, так как машины научились делать эту работу быстрее», — отметила Неверова.

Эксперт больше всего настораживает другая тенденция.

«Под сокращение все чаще попадают не новички и не слабые сотрудники — уязвимыми становятся высокооплачиваемые середняки. Люди с хорошим опытом, приличным резюме и высокой зарплатой. Они работают нормально, но бизнес начинает считать: сколько стоит человек и сколько он реально приносит. И если ту же работу можно закрыть специалистом дешевле плюс хорошо настроенной системой, судьба такой позиции решается быстро», — подчеркнула специалист.

Есть еще один фактор риска — профессиональная негибкость.

«Я регулярно встречаю специалистов, которые честно говорят: «Я двадцать лет так работаю». И именно эта фраза сегодня звучит как тревожный сигнал. Опыт перестал быть гарантией безопасности — иногда он превращается в якорь.

Много разговоров сейчас ведется про искусственный интеллект, про то, что профессии исчезнут. В реальности все выглядит проще и грубее: профессии остаются, но людей внутри них становится меньше», — констатировала она.

Больше всего страдают те, кого внутри компаний называют «интерфейсами». Люди, которые собирают данные из разных систем, делают сводные таблицы, следят, чтобы процесс «не потерялся». Когда системы начинают разговаривать друг с другом напрямую, такие роли растворяются.

»Москва переживает эту трансформацию быстрее. Здесь слишком много дорогих офисных функций: маркетинг, PR, проектная координация, административные роли. Все, что не влияет на результат напрямую, начинает исчезать. В регионах ситуация сложнее. Реальный сектор держится за людей просто потому, что их мало. Но для офисного специалиста потеря работы там гораздо болезненнее, ведь работодателей меньше, а значит выбор уже и зарплаты ниже», — сказала эксперт.

Правда звучит цинично: сегодня увольняют не тех, кто плохо работает.

«Увольняют тех, без кого система может работать почти так же. Остаются люди, которые умеют быстро менять свою роль. Те, кто работает вместе с технологиями, а не пытается с ними конкурировать. Те, кто приносит результат, а не просто занимает место в организационной схеме», — резюмировала она.

