СМИ сообщают, что британский эсминец ушел на ремонт после удара «Хезболлы»

DM: эсминец Великобритании ушел на ремонт после удара по нему возле Кипра

Эсминец HMS Dragon ВМС Великобритании ушел на ремонт после того, как получил удар от ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом пишет издание Daily Mail (DM) со ссылкой на минобороны Соединенного королевства.

По информации издания, эсминец был направлен в Восточной Средиземноморье для защиты британской авиабазы на Кипре. На фоне сообщений об ударе со стороны «Хезболлы» корабль зашел в порт для ремонта, пишут корреспонденты. Речь идет о «технической проблеме с системой снабжения водой на борту».

«HMS Dragon совершает рутинную логистическую остановку и проводит краткосрочное техническое обслуживание в Восточном Средиземноморье, что позволит взять на борт корабля провизию и оптимизировать системы. HMS Dragon продолжит пребывать в очень высоком состоянии боеготовности в течение этого периода», — пояснили в британском оборонном ведомстве.

Израильский 14 канал сообщал, что корабль получил повреждения в результате обстрела со стороны Ливана. Движение «Хезболла» могло по ошибке принять эсминец за корабль Армии обороны Израиля.

6 апреля министерство обороны Великобритании опровергало информацию о ракетном ударе по британскому кораблю в Средиземном море.

Ранее у базы ВВС Британии арестовали протестующих против войны в Иране.