Спецпредставитель Путина рассказал о кризисе, обнажившем слабость НАТО и ЕС

Алексей Дружинин/РИА Новости

Ближневосточный конфликт продемонстрировал слабость и уязвимость НАТО, Европейского союза (ЕС) и Великобритании. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Иранский кризис демонстрирует огромную слабость и стратегическую уязвимость НАТО, Великобритании и ЕС, а также их глубокий раскол с США», — отметил он.

1 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО. Причиной послужил отказ Североатлантического альянса оказать Вашингтону поддержку в рамках военной операции против Тегерана. Глава государства назвал блок «бумажным тигром» и подчеркнул, что этот факт известен и президенту России Владимиру Путину.

Позднее хозяин Белого дома рассказал, что предложение Соединенных Штатов к союзникам по НАТО принять участие в операции против Ирана было проверкой Североатлантического альянса. Трамп добавил, что Путин «абсолютно не боится» военного блока.

Ранее сообщалось о планах Трампа встретиться с генеральным секретарем НАТО на фоне угроз о выходе из организации.

 
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
