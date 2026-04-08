Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Освобожденная в Мьянме из мошеннического кол-центра россиянка вылетела в Москву

Освобожденная в Мьянме из мошеннического кол-центра россиянка вылетела из Бангкока в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянка Ольга П. села на рейс SU271, который вылетел в 10:15 по местному времени (06:15 мск). Отвечать на вопросы относительно своего пребывания в мошенническом кол-центре на территории Мьянмы она отказалась, передает агентство.

До этого в посольстве России в Таиланде сообщили, что освобожденная в Мьянме из мошеннического кол-центра россиянка передана на территорию Таиланда для возвращения на родину. Как уточнили в посольстве РФ в Мьянме, Ольга П. незаконно удерживалась преступниками в течение пяти месяцев.

Об освобождении женщины из мошеннического кол-центра в Мьянме стало известно в конце декабря прошлого года.

В октябре 2025 года другую россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал посол России в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством.

Ранее в Мьянме войска освободили кол-центр с тысячами мошенников-рабов.