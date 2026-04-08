Стало известно, какие требования Ирана принял Трамп

Трамп принял 10 требований Ирана перед двухнедельным перемирием
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что принял 10 требований Ирана перед двухнедельным перемирием.

По его словам, Тегеран предложил ему 10 пунктов, которые «являются приемлемой основой для переговоров». При этом двухнедельный срок нужен для окончательного согласования мира на Ближнем Востоке.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, опубликовал на своей странице в X перечень из 10 пунктов, с которыми США, по его словам, согласились.

Перечень включает в себя:

Обязательство о ненападении;
сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;
согласие на обогащение урана;
отмена всех первичных санкций;
отмена всех вторичных санкций;
прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;
прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
выплата компенсации Ирану;
вывод американских войск из региона;
прекращение войны на всех фронтах, включая войну против «Хезболлы» в Ливане.

Арагчи уточнил, что контролировать проход судов через Ормузский пролив будут иранские военные.

8 апреля Трамп заявлял, что Исламская Республика согласилась полностью открыть Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства в этой акватории.

До этого Штаты договорились о перемирии с Ираном, которое продлится как минимум две недели. По словам американского президента, решение о временном перемирии было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Пакистана Шариф просил Трампа продлить Ирану срок соглашения на 14 дней.

 
