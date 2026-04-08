Россияне будут дольше искать работу

HR-эксперт Золошкова: к концу года срок поиска работы в РФ вырастет на четыре недели
К концу 2026 года срок поиска работы в России вырастет еще на две-четыре недели, спрогнозировала для «Газеты.Ru» руководитель направления подбора персонала «Битрикс24» Элеонора Золошкова.

«Одна из причин — повышенное внимание работодателей к выбору кандидата. Компании увеличивают количество этапов отбора и дольше принимают решение, стремясь снизить риски при найме. Другой важный фактор — внедрение AI-скрининга. Автоматизация отбора позволяет быстрее обрабатывать большие объемы откликов, но при этом добавляет еще один уровень в воронку найма и оттягивает этап личного собеседования. Растет и взаимная осторожность: кандидаты стали внимательнее изучать потенциальных работодателей, а компании — тщательнее проверять соискателей. Этот процесс делает наем более осознанным с обеих сторон, но замедляет принятие финального решения», — отметила Золошкова.

По ее словам, для массовых и «заменимых» профессий (стандартный офисные вакансии, middle-менеджеры без уникальной экспертизы) срок поиска может вырасти до 4–6 месяцев, а для узких специалистов, напротив, сократиться до 2–3 недель — за счет упрощенных процедур и готовности работодателей закрывать критические позиции быстрее.

По мнению Золошковой, наиболее сложной будет ситуация для тех, чьи функции легко автоматизировать или уплотнить. По ее словам, в зоне риска находятся
менеджеры среднего звена с опытом работы 5–10 лет, офисные сотрудники с рутинными функциями (HR-admin, документооборот, базовая аналитика), коммерческие директора, врачи узкой специализации (кардиологи, неврологи) с цифровыми компетенциями, специалисты по удаленной диагностике, инженеры-робототехники, юристы по защите персональных данных, специалисты, которые внедряют ИИ в конкретные бизнес-процессы, корпоративные психологи.

По мнению эксперта, в 2027 году рынок труда окончательно перейдет из фазы «найма роста» в фазу «найма замены». Чтобы сократить срок поиска работы и повысить шансы на трудоустройство, соискателям стоит адаптироваться к новым правилам уже сейчас, считает Золошкова.

«Вместо классического резюме создайте портфолио с кейсами и измеримыми результатами. Это поможет пройти AI-скрининг. Также появляется микроапскиллинг — освоение навыков, пересекающих текущую роль с соседней (например, рекрутер → аналитика данных по найму). Освоение 2–3 смежных навыков сделает кандидата более гибким и востребованным. Основным каналом поиска будет нетворкинг: к 2027 году 60–70% позиций будут закрываться через рекомендации. И еще один важный фактор — готовность к нестандартным форматам: проектная работа или гибкий график станут конкурентным преимуществом над классическим офисом 5/2», — заключила Золошкова.

Ранее россиян предупредили, что работа после выхода на пенсию станет нормой.

 
