Дальневосточный леопард «сфотографировался» на фоне мостов Владивостока

Кадр видео: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Дальневосточный леопард попал в кадр фотоловушки в Приморье, недалеко от полуострова Песчаный. Камера запечатлела хищника на фоне очертаний города Владивостока, где видны Золотой и Русский мосты, снимок был размещен в соцсетях национального парка «Земля леопарда».

По кадрам специалисты нацпарка определили, что на фоне Владивостока был запечатлен молодой самец из последнего выводка самки по имени Герда. Дальневосточному хищнику около двух лет, и сейчас он активно осваивает свою территорию.

В марте в Хасанском округе Приморского края дальневосточный леопард проник на чердак жилого дома, из-за чего на место вызвали специалистов. Прибывшие на место спасатели отпугнули хищника несколькими выстрелами в воздух. После чего хищник выскочил из здания и скрылся в лесу.

До этого сотрудники национального парка «Земля леопарда» получили новые снимки самки дальневосточного леопарда по кличке Алекса, которая пережила серьезную травму в Китае. Алекса попала в металлическую петлю браконьеров в 2014 году, когда покинула территорию России и пересекла границу с КНР. Снимки фотоловушек тогда показывали глубокие раны, и специалисты практически не давали надежды на спасение.

