Президент США Дональд Трамп назвал прошедший день важным для всего мира. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, Иран сможет начать процесс восстановления, а в регионе наступит «золотой век».

«Иран может начать процесс восстановления. Мы будем поставлять товары разных видов и просто «будем рядом», чтобы убедиться, что все пройдет хорошо. Я уверен, что так и будет», — заявил Трамп, добавив, что США помогут разобраться со скоплением судов в Ормузском проливе.

В среду американский лидер за полтора часа до окончания своего ультиматума объявил о перемирии с Ираном сроком на две недели. По его словам, решение было принято после разговоров с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и главнокомандующим армией страны Асимом Муниром.

Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

Ранее в Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана.