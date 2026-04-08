Иностранные наемники и представители западных спецслужб доставляют токсичные вещества и химические боеприпасы на Украину. Об этом в ходе беседы с журналистами газеты «Известия» заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол Москвы в Амстердаме Владимир Тарабрин.

«Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран. Все передаваемые нами данные основаны на достоверных материалах и сведениях, полученных от Минобороны России», — рассказал дипломат.

Он добавил, что также на Украину попадают крупные партии средств индивидуальной защиты. По мнению Тарабрина, одновременные поставки в страну токсичных химикатов и средств защиты могут свидетельствовать о подготовке Киева к проведению масштабных провокаций. Посол уточнил, что украинская сторона может организовать провокации с использованием отравляющих веществ в зоне боевых действий.

30 марта официальный представитель Управления Федеральной службы безопасности России по Донецкой народной республике Арина Клепанова сообщила, что на освобожденных от украинских войск территориях региона были обнаружены схроны с химическим оружием.

Ранее в России обвинили Украину в применении токсичных веществ против мирных граждан.