Жителей Дагестана предупредили об очередном ухудшении погоды

Метеоролог Макарова: дожди и усиление ветра ожидаются в Дагестане с 9 апреля
Ухудшение погодных условий ожидается в республике Дагестан в ближайшие дни, предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Ее слова передает ТАСС.

Как рассказала метеоролог, 8 апреля в регионе местами пройдет кратковременный дождь. В следующие два дня также прогнозируется дождь, в горных районах он будет сопровождаться грозой. Местами будет наблюдаться сильный дождь с мокрым снегом, а также усиление ветра до 18–23 м/с.

«11–12 апреля местами сильный дождь с мокрым снегом, усиление ветра — с порывами до 17–22 м/с», — отметила Макарова.

По ее словам, в южной половине Дагестана в период с 7 по 12 апреля выпадет до 25 мм осадков. В горах этот показатель составит от 35 до 45 мм.

Синоптик добавила, что на протекающих по территории республики реках фиксируется повышенная водность. Она достигнет значений, соответствующих неблагоприятным явлениям, в период с 8 по 12 апреля.

В конце марта на территории Дагестана после сильных ливней наблюдалось подтопление ряда жилых домов. В регионе произошли массовые отключения воды и электричества, без света остались около 60 тыс. жителей.

5 апреля в республике случилось новое разрушительное наводнение. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что всего из-за стихии пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на материальную помощь от властей.

Ранее появилось видео, как базу отдыха в Дагестане смыло и унесло в море.

 
