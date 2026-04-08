Пандемия сделала бактерии в желчном пузыре опаснее, выяснили ученые

Специалисты НовГУ выяснили, что после пандемии COVID-19 у пациентов с холециститом часто встречаются опасные бактерии, устойчивые к большинству препаратов. Например, врачи все чаще находят редкую ранее бактерию серрацию (Serratia marcescens), которая научилась обходить современную защиту. Они способны привести к тяжелому течению заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

Холецистит — это воспаление желчного пузыря. Чаще всего он возникает из-за камней, которые мешают оттоку желчи. В органе растет давление, и туда через кровь проникают бактерии из кишечника. Чтобы вылечить пациента, специалистам нужно точно знать, с какой бактерией они имеют дело, и правильно подобрать антимикробную терапию. Однако в последние годы растет число бактерий, устойчивых к многим антибиотикам.

Авторы проанализировали данные микробиологической лаборатории с 2020 по 2024 год. Они изучали пробы желчи, тканей, выпот и раневые выделения пациентов с холециститами, чтобы понять, как изменился состав микробов за пять лет. Данные хранились в журналах регистрации патогенных микроорганизмов.

Исследователи выделили шесть самых часто встречающихся типов бактерий за пять лет. Два из них являются типичными представителями кишечной микрофлоры, они не опасны, и их показатели за годы почти не изменились.

Обнаруживались и более опасные организмы: ацинетобактеры и клебсиеллы. Обе бактерии устойчивы к антибиотикам и часто связаны с тяжелым течением болезни, риском разрушения тканей органа и распространения инфекции по другим органам.

Также был зафиксирован резкий всплеск обнаружения синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa и выявлен новый нетипичный для холециститов организм — серрация. Если в конце 2021 года в отчетах указано три случая выявления этой бактерии у пациентов, то в 2022-м число случаев заражения достигло 72.

Одной из главных причин появления таких бактерий стало массовое использование антибиотиков во время пандемии. Часто их назначали при вирусной пневмонии — это сделало бактерии еще устойчивее к препаратам. Теперь они стали серьезной угрозой, особенно для тех, чей иммунитет ослаблен. По словам авторов работы, важно разработать новые тактики ведения пациентов с такими бактериями.

