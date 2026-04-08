Экономист назвал работу на пенсии необходимостью

Экономист Алексеев: пенсию в России приходится компенсировать дополнительной работой
Сегодня в России пенсия все чаще выступает не тем «доходом для отдыха», к которому человек годами стремится, а скорее базовой социальной выплатой, которую приходится компенсировать за счет дополнительной работы. Об этом «Газете.Ru» рассказал социолог, экономический аналитик Дмитрий Алексеев, комментируя сообщения о том, что работа после выхода на пенсию станет нормой.

«Данные Росстата показывают, что средний размер назначенной пенсии в прошлом году составил 23 425 рублей (против 20 964 рублей годом ранее), однако пенсионные выплаты за 2024 год в среднем составляли лишь 23,5% от средней начисленной зарплаты, а по январь — сентябрь 2025-го — 24,3%. Это означает, что «минимальная» система пока неуверенно справляется с изначальной задачей заместить потерянный трудовой доход: она едва-едва обеспечивает реальную финансовую свободу и возможность перейти к полноценному отдыху», — отметил Алексеев.

По его словам, в общественном мнении это отражается достаточно рельефно: опросы ВЦИОМ демонстрируют, что россияне в первую очередь связывают работу пенсионеров с нехваткой пенсии, а уже во вторую — с «социальными» мотивами вроде общения, привычки к труду или профессионального интереса. При этом разрыв между формальной «пенсией на бумаге» и реальной финансовой самостоятельностью, по сути, растет, потому что рост выплат по номиналу не сопровождается полноценным восстановлением прежнего уровня жизни или устойчивой финансовой независимости, добавил Алексеев.

Он подчеркнул, что в России продолжение работы после выхода на пенсию для значительной части людей сегодня воспринимается не как некий добровольный выбор «активного долголетия», а как необходимость, связанная с тем, что пенсии не хватает покрыть обычные бытовые расходы. Экономист сослался на данные опросов ВЦИОМ, согласно которым 74% россиян считают главной причиной работы пенсионеров недостаточный размер пенсионных выплат, а 56% — острый дефицит средств для поддержки детей и внуков. То есть пенсия в большинстве случаев выполняет роль дополнительного, а не самостоятельного источника дохода внутри семьи, и встраивается в модель семейного бюджетирования, а не автономной старости, заключил экономист.

Ранее россиян предупредили, что работа после выхода на пенсию станет нормой.

 
