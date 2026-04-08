Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В США заявили, что Иран «подвинул» существующие центры силы

NYT: Иран на фоне конфликта с США превратился в крупную мировую державу
Shutterstock

Иран на фоне конфликта с США и Израилем усилил свое влияние на международной политической арене, став новым центром силы. Об этом в статье для газеты The New York Times (NYT) написал профессор политологии в Чикагском университете Роберт Пэйп.

По его словам, Исламская Республика «подвинула» три существующих центра силы — Россию, Китай и Соединенные Штаты. В материале уточняется, что Тегеран не может соперничать с этими государствами ни в экономическом, ни в военном отношении. Но Ирану удалось установить контроль над Ормузским проливом, который является одним из важнейших энергетических узлов в мире.

В случае, если Тегеран сохранит контроль над Ормузским проливом на несколько месяцев или лет, мировой порядок кардинально изменится. Более того, это произойдет в ущерб Вашингтону, предупредил Пэйп.

Как отметил профессор, Исламской Республике необязательно физически перекрывать стратегический коридор. В настоящее время Ормузский пролив открыт для судов, однако трафик сократился более чем на 90% в связи с угрозой атак со стороны иранских войск.

«Нападений на грузовые суда каждые несколько дней было бы более чем достаточно, чтобы сделать риск неприемлемым», — пояснил автор материала.

7 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что Исламская Республика в рамках соглашения о прекращении огня обязалась разблокировать Ормузский пролив.

Ранее в Иране рассказали, когда проход судов через Ормузский пролив станет свободным.

 
Теперь вы знаете
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!