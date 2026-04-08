Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп примет в Белом доме генсека НАТО после угроз о выходе из альянса

Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 апреля, встретится с генсеком НАТО Марком Рютте на фоне угроз выхода страны из альянса из-за отсутствия помощи в операции против Ирана. Это следует из расписания американского лидера.

Ожидается, что их переговоры пройдут в Белом доме в 15:30 по местному времени (22:30 мск).

Кроме того, Рютте встретится с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.

С начала войны в Иране Трамп резко критиковал союзников по НАТО и Европе за отказ поддержать совместную американо-израильскую военную операцию. Особенно его возмутило то, что традиционные союзники США не вмешались в ситуацию с Ормузским проливом — важнейшим водным путем, который Иран фактически перекрыл с начала войны и по которому проходит значительная часть мировой нефти. По его словам, идея выхода США из блока «не подлежит пересмотру».

Соответствующие заявления президента США вызвали повышенную обеспокоенность среди стран — членов альянса.

В январе бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны найти способ договориться с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Трамп рассказал, когда «попрощался» с НАТО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
