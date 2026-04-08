Трамп примет в Белом доме генсека НАТО после угроз о выходе из альянса

Трамп встретится с Рютте на фоне угроз выхода США из НАТО

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 апреля, встретится с генсеком НАТО Марком Рютте на фоне угроз выхода страны из альянса из-за отсутствия помощи в операции против Ирана. Это следует из расписания американского лидера.

Ожидается, что их переговоры пройдут в Белом доме в 15:30 по местному времени (22:30 мск).

Кроме того, Рютте встретится с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.

С начала войны в Иране Трамп резко критиковал союзников по НАТО и Европе за отказ поддержать совместную американо-израильскую военную операцию. Особенно его возмутило то, что традиционные союзники США не вмешались в ситуацию с Ормузским проливом — важнейшим водным путем, который Иран фактически перекрыл с начала войны и по которому проходит значительная часть мировой нефти. По его словам, идея выхода США из блока «не подлежит пересмотру».

Соответствующие заявления президента США вызвали повышенную обеспокоенность среди стран — членов альянса.

В январе бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны найти способ договориться с российским президентом Владимиром Путиным.

