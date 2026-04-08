Россия поставила ультиматум прибалтийским странам

Россия предупредила страны Балтии об ответе за разрешение пролета украинских БПЛА через свои территории. Об этом пишет Times.

«Москва предупредила государства — члены НАТО в Балтийском регионе, что они получат ответ, если позволят Украине использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников по РФ», — пишут журналисты издания.

Накануне политолог Сергей Станкевич заявлял, что открытие странами Балтии своего неба для пролета украинских беспилотников будет означать их вступление в военный конфликт с Россией.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что три государства — Литва, Эстония и Латвия — открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА. В министерстве обороны Латвии позднее заверили, что Прибалтика не участвует в планировании и организации ударов Украины по российской территории.

Ранее Песков заявил, что Киев может использовать страны НАТО в своих интересах.