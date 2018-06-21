Эксперт: встречей с Путиным Трамп хочет укрепить свой рейтинг

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв считает, что с помощью диалога с Москвой глава Белого дома рассчитывает повысить свой рейтинг и укрепить позиции Республиканской партии перед осенними выборами в Конгресс, передает НСН.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о готовности улучшить отношения с Россией. Выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота, он сказал, что хочет «поладить с Россией».

«Трамп чувствует, что все это выдыхается, Конгресс принял постановление, что они не нашли никаких нарушений, вот он и решил, чего ждать у моря погоды? Рейтинг его растет после встречи с Ким Чен Ыном, он решил еще его укрепить, а может, и поднять встречей с Путиным. Для республиканцев перед выборами осенью это тоже может быть один из аргументов», - пояснил он.