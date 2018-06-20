Die Zeit: ЕС необходимо пересмотреть отношения с Россией и Китаем

Европейскому союзу необходимо пересмотреть свои отношения не только с США, но и в особенности с Россией и Китаем, пишет Die Zeit.

Европейскому союзу (ЕС) стоит пересмотреть свои отношения с Россией и искать возможности для сотрудничества, констатирует автор. При этом ЕС необходимо напрямую вести диалог с Москвой, без опоры на НАТО или США.

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Интересы США и ЕС уже не совпадают, отмечает издание. Соединенные Штаты при президенте США Дональде Трампе потеряли свою ведущую в мире роль, пишет Die Zeit. Между тем, Европейскому союзу необходимо пересмотреть свои отношения и с США. Развязавшему торговую войну Трампу нужно противостоять «решительно и сообща», говорится в материале. Автор отмечает, что следующей жертвой Трампа, скорее всего, будет Всемирная торговая организация (ВТО).

Помимо этого, пересмотру стоит подвергнуть и отношения с Китаем. В частности, по вопросам торговых отношений, интеллектуальной собственности. В материале отмечается, что ЕС находится под угрозой, в то же время ООН более влиятельна, чем когда-либо прежде. Помимо этого, популисты из Восточной Европы ставят под сомнение демократические принципы устройства общества.