Постпредство России при ООН отреагировало на выход США из СПЧ

В постоянном представительстве России при ООН заявили, что выход США из Совета ООН по правам человека (СПЧ) может быть обусловлен тем, что в Вашингтоне хотели превратить Совет в «послушный инструмент продвижения своих интересов», передает РИА «Новости».

В постпредстве отметили, что СПЧ является «ключевой международной площадкой», где решаются вопросы сотрудничества в области прав человека. По мнению представительства, СПЧ действует беспристрастно и объективно, не нарушая при этом конструктивного диалога.

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«Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают», — заявили в российской миссии.

По мнению российских представителей в ООН, Соединенные Штаты хотели превратить СПЧ в «послушный инструмент продвижения своих интересов». Они подчеркнули, что американская сторона начала обвинять Совет в политизации, так как не смогла добиться реформы СПЧ.

Ранее сообщалось, что США вышли из СПЧ. Впоследствии государственный секретарь США Майк Помпео объяснил это решение тем, что деятельность Совета стала примером «бесстыдного лицемерия».