CNN: планировавший помешать избранию Трампа агент ФБР не был уволен

Агент ФБР Питер Стрзок, который хотел помешать избранию президента США Дональда Трампа, удалили из здания ведомства, но пока не уволили. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, против Стрзока ведется расследование, касающееся его профессионального поведения.

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Как отмечается, Стрзок был выдворен из ФБР 15 июня.

Ранее сообщалось, что Стрзок решил дать показания в конгрессе США.

14 июня стало известно, что Стрзок, который принимал участие в расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон, в переписке заявлял, что ФБР «остановит» растущее влияние предвыборной кампании Трампа.