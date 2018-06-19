МИД Мексики призвал США пересмотреть политику разделения семей на границе

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Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай призвал правительство США пересмотреть политику разделения семей нелегальных мигрантов на границе. Об этом сообщается в твиттере МИД Мексики.

Как отмечается, Видегарай осудил миграционную политику разъединения семей на границе США.

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По мнению главы МИД Мексики, разделение семей нелегальных мигрантов на границе США является «жестоким и бесчеловечным действием».

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал разделение детей нелегальных мигрантов с их семьями на границе Соединенных Штатов.

По его словам, США нужна «безопасность страны».