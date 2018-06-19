ФРГ и Франция поддержали план по укреплению границ ЕС от мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж поддерживают планы по укреплению внешних границ Евросоюза для противостояния нелегальной миграции. Об этом сообщает Reuters.

Об этом она сказала по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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По ее словам, Франция и Германия поддерживают Еврокомиссии и австрийского председательства в Совете ЕС об усилении защиты внешних границ.

Она также подчеркнула, что Париж и Берлин настроены совместно противостоять нелегальной вторичной миграции.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер намерен выдвинуть ультиматум Меркель по вопросу противодействия нелегальным мигрантам.