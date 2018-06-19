Россия заинтересована в наращивании интеграции с Белоруссией
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в наращивании интеграции с Минском. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия заинтересована в наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией.
Он также подчеркнул, что Москва заинтересована «в развитии Союзного государства».
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Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Как отмечалось, в ходе визита Путин также встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко. Лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам.