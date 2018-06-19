В Госдуме назвали слова Кравчука о Крыме «предсказанием мошенника-экстрасенса»

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек назвал слова украинского экс-президента Леонида Кравчука о возможном возврате полуострова Россией «предсказанием мошенника-экстрасенса», сообщает РИА «Новости».

Также депутат назвал Кравчука «придворным музыкантом», радующим Киев «игрой с подменой понятий», и «предателем».

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«Складывается впечатление, что когда «выдыхаются» придворные политологи, на сцену выходит Кравчук с ободряющим речами и говорит, что вы, мол, ждите - и все будет. Но не сразу, а в туманно-обозримом будущем. Я бы сравнил экс-президента Украины с мошенниками-экстрасенсами, которые дают клиентам похожие предсказания», — прокомментировал Бальбек.

Кроме того, Бальбек предположил, что под $100 млрд, которые, по словам Кравчука, Украина вложила в Крым, экс-президент Украины подразумевает «украденные».

Ранее Леонид Кравчук допустил добровольный отказ России от Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.