Первый президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма

Первый украинский президент Леонид Кравчук допустил, что российская сторона может по своей воле вернуть Украине Крым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Кравчука, для развития полуострова необходимы «непосильные затраты».

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«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию», — заявил Кравчук.

Он добавил, что, несмотря на построенный Крымский мост, регион требует «колоссальных» затрат. Политик заметил, что «передача» Крыма необязательно произойдет в ближайшем будущем. По его мнению, она станет результатом международного давления.

«Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, — не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить, Во-вторых, там 78 процентов русских», — сказал Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку конфликта.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.