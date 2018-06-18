Сенатор от Крыма рассказал о вопросах к ЕС после продления санкций

Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, какие вопросы возникают к Европейскому Союзу после продления санкций, передает НСН.

«Фактически, своими санкциями против Крыма он стал союзником всех блокад – водной, транспортной, энергетической, которые предпринимала Украина по отношению к Крыму.

Это яркая политика двойных стандартов. Они совершенно не собираются соблюдать права человека в Крыму – как Украина, так и Евросоюз», — пояснил он.