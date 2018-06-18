Сенатор от Крыма рассказал о расцвете полуострова после воссоединения с Россией

Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, каким образом украинские власти могут начать обещанную ими «деоккупацию» Крыма, передает НСН.

«Только в мыслях. Сидят они и думают, что деоккупируют Крым. В реальности у них никакой возможности деоккупации нет. Вообще-то Крым был деоккупирован 18 марта 2014 года, когда мы воссоединились с Россией. По мнению подавляющего большинства крымчан, как раз на протяжении нахождения в составе независимой Украины мы фактически находились в оккупации. У нас все разрушалось, расхищалось, приходило в негодность.

После воссоединения с Россией у нас экономический и социальный расцвет за эти четыре года. И, думаю, это будет продолжаться и дальше. Они уже понимают, что воссоединение Крыма с Россией – это навечно. В принципе, подобными заявлениями они дискредитируют себя, показывают, что неспособны решать вопросы на пользу Украины», — сказал он.