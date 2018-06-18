Сирийская оппозиция передала ООН список кандидатов для конституционной комиссии

Представитель платформы «Москва» Моханнад Дликан заявил, что три группы сирийской оппозиции, которые участвовали в Конгрессе национального диалога в Сочи, передали специальному посланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре список кандидатов на участие в будущей конституционной комиссии, сообщает РИА «Новости».

«Три группы, которые были в Сочи — платформа «Москва», движение «Завтра», возглавляемое Ахмадом Джарбой, и Сирийская национальная демократическая конференция под руководством Хейсама Манаа — подготовили совместный список кандидатов для конституционной комиссии и передали его сегодня Стаффану де Мистуре», — сказал Дликан.

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Он отметил, что в данный момент не получил реакцию спецпосланника на переданные документы. По словам Дликана, стороны не консультировались с Сирийским комитетом по переговорам (СКП), который является объединенной сирийской оппозицией.

Он добавил, что СКП планирует провести в Эр-Рияде встречу, на которой состоятся обсуждения конституционной комиссии. Дликан подчеркнул, что свой список они могут подготовить на данной встрече.

Ранее в российском МИДе назвали сроки обсуждения конституционной реформы Сирии.