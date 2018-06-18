Spectator рассказал, зачем необходима встреча Путина и Трампа

Отношения между США и Россией долгое время были «ужасными», и теперь трудно понять, как это положение можно изменить, пишет The Spectator.

Однако эту ситуацию можно исправить, если президент США Дональд Трамп окажется таким же талантливым, как в «саморекламе», говорится в материале. Автор издания Дэн Депетрис называет потенциальную встречу Путина и Трампа «блокбастером».

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Также отмечается, что в случае возможной встречи между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным есть опасность, что президент США «совершит что-нибудь глупое», например, признает Крым или разгромит НАТО — «клуб нахлебников», пишет The Spectator.

Единственное заблуждение, по мнению автора, заключается в утверждении, что Путин хочет быть участником мирового порядка, в котором в России признают доминирующим США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность встречи главы государства Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа летом 2018 года.