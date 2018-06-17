СМИ: Меркель намерена провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису в Европе. Об этом пишет Bild со ссылкой на источник.

По данным издания, канцлер ФРГ намерена обсудить проблему мигрантов с Грецией, Австрией и Италией.

Как отмечается, в настоящее время встреча находимся на стадии планирования. Точная дата саммита пока неизвестна.

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Ранее СМИ сообщили, что в правительстве Меркель произошел раскол из-за разногласий канцлера ФРГ и ее союзников по коалиции из Христианско-социального союза (ХСС) по поводу миграционной политики Германии.

Как отмечалось, дальнейшая эскалация может привести к отставке Меркель.