Путин и Нетаньяху обсудили Сирию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили координацию по Сирии и борьбу с международным терроризмом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждалась ситуация в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы. С обеих сторон выражена готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе разговора стороны условились о контактах на различных уровнях.

Ранее израильский посол в Москве Гарри Корен заявил, что встреча израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина прошла успешно.