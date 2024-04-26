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Названа причина задержания журналиста Forbes

СК РФ назвал причиной задержания журналиста Forbes Мингазова пост в Telegram

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sergeimingazov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

СК РФ назвал причиной задержания журналиста Forbes Сергея Мингазова пост в Telegram-канале, опубликованный около двух лет назад. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по Хабаровскому краю.

«По версии следствия, мужчина в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им новостном канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию», — говорится в сообщении. Отмечается, что публикация Мингазова содержала «заведомо ложную информацию и дискредитировала ВС РФ.

Сейчас журналисту 55 лет.

До этого журналиста Forbes Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о ВС РФ.

По словам адвоката журналиста, основанием для задержания стал репост публикации в личном Telegram-канале журналиста о событиях в Буче под Киевом. Уточняется, что в настоящее время Мингазов находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске.

Ранее блогера Анастасию Ивлееву оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

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