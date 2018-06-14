Пресс-секретарь Белого дома отреагировала на сообщения о ее планах уволиться

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла информацию о ее намерении уволиться до конца года. Об этом она написала в твиттере.

Ранее телеканал CBS сообщил, что Сандерс и ее заместитель Радж Шах намерены в скором времени оставить свои посты.

«CBS News знает что-то, чего не знаю я о моих планах и моем будущем? Я была на празднике дочери в детском саду, а они выпустили историю о моих «планах покинуть Белый дом», не поговорив со мной», — написала она.

Сандерс добавила, что любит свою работу и для нее честь работать с президентом Дональдом Трампом.