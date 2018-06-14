ЦТАК рассказало о возвращении Ким Чен Ына в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян сразу после окончания саммита в Сингапуре. Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

Как пишет Reuters, предполагалось, что Ким Чен Ын сразу после переговоров с президентом США Дональдом Трампом отправится в Китай, чтобы обсудить итоги с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Тем не менее, согласно сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын прибыл в Пхеньян в среду, 13 июня, в 07.00. При этом отмечается, что в сингапурском аэропорту его проводили высокопоставленные чиновники страны, а в аэропорту северокорейской столицы его встретили руководители партии.

Ранее северокорейские СМИ назвали сингапурский саммит «великой победой» КНДР.