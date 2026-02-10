Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Казахстане прощаются с суперпрезидентской формой правления

Токаев заявил об отказе Казахстана от суперпрезидентской формы правления
Павел Бедняков/РИА Новости

Казахстан в настоящее время расстается с суперпрезидентской формой правления, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Его слова передает РИА Новости.

Во вторник, 10 февраля, казахстанский лидер принял участие в расширенном заседании правительства.

«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», — сказал Токаев в ходе встречи.

Он подчеркнул, что в проект новой конституции были внесены нормы, закрепляющие последовательность развития политической системы в рамках концепции «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

Как отметил глава государства, пока еще действующая в республике конституция сыграла важную роль во всех достижениях Астаны за последние 30 лет. Однако она была принята в период, когда страна только вставала на ноги, и сейчас пришло время актуализировать прописанные в ней цели и принципы.

В сентябре 2025 года Токаев обратился с посланием к гражданам Казахстана, в котором определил курс развития страны на следующие 12 месяцев. В частности, он заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным.

21 января текущего года казахстанский лидер подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе.

Ранее в проекте новой конституции Казахстана изменили статью об использовании русского языка.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!