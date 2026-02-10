В Казахстане прощаются с суперпрезидентской формой правления

Казахстан в настоящее время расстается с суперпрезидентской формой правления, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Его слова передает РИА Новости.

Во вторник, 10 февраля, казахстанский лидер принял участие в расширенном заседании правительства.

«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», — сказал Токаев в ходе встречи.

Он подчеркнул, что в проект новой конституции были внесены нормы, закрепляющие последовательность развития политической системы в рамках концепции «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

Как отметил глава государства, пока еще действующая в республике конституция сыграла важную роль во всех достижениях Астаны за последние 30 лет. Однако она была принята в период, когда страна только вставала на ноги, и сейчас пришло время актуализировать прописанные в ней цели и принципы.

В сентябре 2025 года Токаев обратился с посланием к гражданам Казахстана, в котором определил курс развития страны на следующие 12 месяцев. В частности, он заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным.

21 января текущего года казахстанский лидер подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе.

Ранее в проекте новой конституции Казахстана изменили статью об использовании русского языка.