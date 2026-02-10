«Почта России» опровергла данные о масштабной утечке сотрудников

Информация о самостоятельных увольнениях порядка пяти тысяч сотрудников «Почты России» после январских праздников не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Информация не соответствует действительности, ротация сотрудников — ниже среднемесячной», — сказали собеседники агентства.

До этого Telegram-канал Mash писал, что с начала 2026 года из «Почты России» уволились около пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений, что составляет около 5% работников. Сообщалось, что почтовый оператор может потерять еще 60 тысяч сотрудников к концу года. Ключевыми причинами увольнений канал назвал низкий уровень заработной платы и постоянно растущую нагрузку.

8 февраля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что ГД совместно с кабинетом министров создадут рабочую группу для решения накопившихся проблем «Почты России». Как сказал депутат, данная компания должна стать эффективно работающей организацией. С этой целью парламентарии в течение весенней сессии намерены принять законодательные решения, которые помогут преодолеть возникшие трудности.

Среди проблем «Почты России», которые не решались годами, выделяют низкие заработные платы и вынужденные меры по продаже всевозможных товаров — от консервов до страховок. Многие отделения компании попадают в ситуацию, когда возникает необходимость повесить на двери объявление: «Почта временно закрыта». При этом велика вероятность, что «временно» превратится в «навсегда». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко предупредила «Почту России» о скором «бегстве» всех сотрудников.