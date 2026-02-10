В МИД России оценили позицию Трампа по вопросу расширения НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал огромным шагом, что президент США Дональд Трамп признал интересы РФ в нерасширении НАТО. Своим мнением он поделился в интервью для телеканала НТВ.

«Мы уже говорили об этом неоднократно, что президент США Дональд Трамп публично признал наши интересы в нерасширении НАТО. Это огромный шаг», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что больше никто из западных деятелей не делал подобных заявлений. По словам министра, без учета задачи ликвидации первопричин украинского конфликта они сохранятся при заключении любого мирного соглашения. Он также отметил, что позиция Москвы хорошо известна США и там к ней готовы.

Лавров добавил, что другой задачей, требующей решения, является защита русских и русскоязычных людей в республиках Донбасса, которых украинские власти объявили террористами.

«Без этих двух вопросов ничего не решить», — подчеркнул министр.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ «посылали подальше» с ее позицией по поводу расширения НАТО.

Ранее Путин назвал совсем тупыми тех, кто говорит о нападении РФ на НАТО.