Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В МИД России оценили позицию Трампа по вопросу расширения НАТО

Лавров назвал огромным шагом, что Трамп признал важность нерасширения НАТО
Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал огромным шагом, что президент США Дональд Трамп признал интересы РФ в нерасширении НАТО. Своим мнением он поделился в интервью для телеканала НТВ.

«Мы уже говорили об этом неоднократно, что президент США Дональд Трамп публично признал наши интересы в нерасширении НАТО. Это огромный шаг», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что больше никто из западных деятелей не делал подобных заявлений. По словам министра, без учета задачи ликвидации первопричин украинского конфликта они сохранятся при заключении любого мирного соглашения. Он также отметил, что позиция Москвы хорошо известна США и там к ней готовы.

Лавров добавил, что другой задачей, требующей решения, является защита русских и русскоязычных людей в республиках Донбасса, которых украинские власти объявили террористами.

«Без этих двух вопросов ничего не решить», — подчеркнул министр.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ «посылали подальше» с ее позицией по поводу расширения НАТО.

Ранее Путин назвал совсем тупыми тех, кто говорит о нападении РФ на НАТО.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!