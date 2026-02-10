Размер шрифта
Юрист семьи убитого в Петербурге мальчика был судим за вовлечение подростков в проституцию

78.ru: у юриста семьи убитого в Петербурге мальчика нашли судимость
Юрист, представляющий интересы семьи убитого 9-летнего Паши Т., оказался судимым за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Об этом сообщает 78.ru.

Имя 38-летнего Никиты Сорокина фигурирует в судебных документах. Наличие судимости он официально подтвердил в 2021 году при вступлении в партию «Яблоко».

Сам Сорокин заявляет, что не скрывает своего прошлого. В настоящее время он представляет интересы родственников погибшего мальчика в громком уголовном деле. Юрист решил работать с семьей после общественного резонанса, вызванного убийством одного из детей, девятилетнего Паши. Мальчика обнаружили мертвым в одном из водоемов Ленобласти.

До этого стало известно о том, что убитого в Петербурге девятилетнего Паши Т. похоронят 11 февраля на Южном кладбище города. Траурную церемонию будут охранять сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее семье 9-летнего Паши, которого убили в Петербурге, отремонтируют жилье
 
