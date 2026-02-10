«Трудно понять»: в России не знают, зачем Непряева вышла на старт Олимпиады

Тренер Бородавко: трудно понять, зачем Непряевой было стартовать в спринте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко признался, что не понимает, зачем российская лыжница Дарья Непряева участвовала в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Трудно понять, зачем Непряевой было стартовать в спринте. Этот вопрос лучше задать тренеру, который ведет ее подготовку и всю стратегию. У меня есть свое мнение, но лучше расскажет тренер, который ведет подготовку», — сказал Бородавко.

10 февраля Непряева не сумела квалифицироваться в гонке классического спринта. Она преодолела дистанцию за 3.51,6 и не попала в топ-30 лучших лыжниц. Непряева заняла итоговое 36-е место и проиграла 15,4 секунды шведке Линн Сван, которая показала лучший результат в квалификации.

Первым стартом для Непряевой на Олимпиаде стал скиатлон, где она заняла 17-ю позицию.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Коростелев заявил, что не жалеет об участии в спринте.